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Parfüm kutusu patladı, konteyner küle döndü

'nın ilçesinde iddiaya göre parfüm kutusunun patlaması ile çıkan yangında depo olarak kullanılan konteyner alev topuna döndü, içerisindeki eşyalar kül oldu.

Parfüm kutusu patladı, konteyner küle döndü
İHA

13.05.2021, 17:09 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021, 17:29

Edinilen bilgiye göre, Dağbelen Mahallesi'nde Mehmet Kara isimli vatandaşın bahçesindeki konteynerde iddiaya göre parfüm şişesinin patlaması sonucu yangın çıktı. İçerisinde koltuk takımları, yatak odası ve mutfak eşyaları olduğu öğrenilen konteynırdaki yangın hızla büyüdü. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. 2 ekiple bölgeye giden itfaiye alevlerin sardığı konteynıra müdahale etti. Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Yangında konteyner ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında 112 Acil Sağlık ekipleri de yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekledi.

Yangına müdahale eden mahalle sakinlerinden Hasan Kasap, yaptığı açıklamada "Yangın parfüm kutusunun patlamasıyla çıktı. Biz de hemen bahçe hortumlarıyla müdahale ettik. Daha sonra itfaiye gelip yangını söndürdü. İçerisindeki ev eşyaları kullanılamaz hale geldi." dedi.

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