Ata tohumları Muğla’da ekildi

MUĞLA'DA, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Ata Tohumu Projesi" kapsamında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Sebzecilik Şubesinde fide haline getirilen sebze tohumlarının ekimi yapıldı. Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Proje kapsamında Muğla'da ata tohumlarından tedarik edilen domates, biber, patlıcan, bamya tohumlarını toprakla buluşturduk. İlimizde bu yıl 82 dekar alanda ata tohumu ekildi. Türkiye salgına rağmen üretim rekoru kırdı" dedi.