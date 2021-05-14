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Haberler Muğla Bodrum’da korkulan vaka artışı oluşmadı

’da korkulan vaka artışı oluşmadı

Bodrum’da korkulan vaka artışı oluşmadı

14.5.2021

HER yıl binlerce turistin Ramazan Bayramı'nda akın ettiği Bodrum, tam kapanma nedeniyle sessizliğe büründü. Kilometrelerce araç kuyruklarının oluştuğu yollar bom boş kaldı.
Tam kapanma açıklamasının ardından 181 bin nüfuslu ilçeye yaklaşık 600 bin kişi akın etmişti. Vaka sayılarında artış olması beklenen Bodrum'da korkulan olmadı ve vaka sayıları büyük artış göstermedi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçenin mimari özelliği gereği apartman tarzı evlerin olmaması, geniş bahçeli evlerinde kalanların kurallara uymasıyla korkulanın olmadığını söyledi.

TUBA AYHAN

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