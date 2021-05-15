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Haberler Muğla Lüks yat karaya oturdu

Lüks yat karaya oturdu

Lüks yat karaya oturdu

15.5.2021

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında karaya 20 metrelik lüks yat karaya oturdu, içindeki 6 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
'Çaypo' isimli 20 metrelik motoryat, Datça'nın Palamutbükü köyü yakınlarındaki Aslanburnu mevkiinde karaya oturdu. Bir balıkçı teknesinde bulunanlar, kayalıklara çarpan yatın yanına giderek yardım etti ve Sahil Güvenlik'ten yardım istendi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, yatta bulunan 6 kişiyi kurtardı. Lüks yat Palamutbükü sahiline çekildi.

ADEM ÜLKER

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