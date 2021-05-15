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Haberler Muğla Muğla'nın turistik ilçelerinde bayramda kısıtlama sessizliği

'nın turistik ilçelerinde bayramda kısıtlama sessizliği

kent merkezinin yanı sıra turistik ilçeleri , , , , , ve , sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Muğla'nın turistik ilçelerinde bayramda kısıtlama sessizliği
AA

15.05.2021, 13:04 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021, 13:05

Turizm merkezlerinden Muğla'nın cadde, meydan ve sahillerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de sakinlik yaşanıyor.



Marmaris'in en işlek yerleri Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler plajları diğer günlere göre boş kaldı.

Hava sıcaklığının 27 derece olduğu ilçede, sahillerden sadece kısıtlamadan muaf turistler yararlanabildi.

Gökova Körfezi'nin eşsiz manzarasına sahip Akyaka sahili, kısıtlama dolayısıyla farklı bir görüntüye büründü.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile kıyıdaki yürüyüş yolları, Fethiye'nin meydanları ile sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.

İl genelinde kolluk kuvvetleri ise denetimlerini sürdürüyor.

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