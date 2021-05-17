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Haberler Muğla Antik çağın tıp merkezi Datça’da keşfedilecek

Antik çağın tıp merkezi Datça’da keşfedilecek

Antik çağın tıp merkezi Datça’da keşfedilecek

17.5.2021

Muğla'nın Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti'nde, Milat'tan Önce 6. yüzyılda kurulduğu tahmin edilen tıp merkezini ortaya çıkarma çalışmaları sürüyor. Knidos Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Mustafa Doksanaltı, "Knidos Tıp Merkezi'nde yetişen doktorların Pers, İran, Makedonya ve Karya satrabı Hekatomnos'un saraylarında özel tıpçı-sağlıkçı olarak görev almaları buranın ne kadar önemli bir merkez olduğunu gösteriyor.
Halen kazı çalışmaları devam ediyor. Knidos antik kentinin tıp alanındaki etkilerinin tespiti açısından bu yıl yapılması planlanan alandaki çalışmalar çok önemli" dedi.

ADEM ÜLKER

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