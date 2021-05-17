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Haberler Muğla Domuzlar Bodrum marinaya kadar indi

Domuzlar marinaya kadar indi

Muğla'da sık sık görüntülenen yaban domuzları bu kez de marinaya kadar indi. Aç kalan yiyecek ve su arayan hayvanlar, bölgede bir süre dolandıktan sonra gözde kayboldu.

Domuzlar Bodrum marinaya kadar indi
İHA

17.05.2021, 15:02 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021, 15:05

Bodrum'un ormanlık alanlara yakın farklı mahallelerinde sık sık görülen yaban domuzları, bu kez kalabalık bir sürüyle ilçenin en ünlü yerlerinden Neyzen Tevfik Caddesi'nde görüntülendi.

Tam kapanmanın bitmesine dakikalar kala marinada yiyecek ve su arayan hayvanlar, bölgede bir süre gezindi. İrili ufaklı yaklaşık 20 domuzdan oluşan sürüyü Cumhuriyet İlkokulu önünde görüntüleyen bir vatandaş şaşkınlığını, "Her yere indiklerini gördük de buraya indiklerini ilk defa görüyorum. Burası Bodrum marina" sözleriyle dile getirdi.

Domuzlar, bir süre sonra ara sokağa girerek gözden kayboldu.

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