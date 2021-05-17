Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda,"Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.