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Haberler Muğla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alıyor

28 Öğretim Üyesi alıyor

Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre üniversite kadrolarına 28 öğretim üyesi alınacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alıyor

17.05.2021, 09:36

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda,"Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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