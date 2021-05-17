Muğla'da kademeli normalleşme ile sahiller hareketlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme dönemi ile Muğla'da sahillerde hareketlilik yaşandı.

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ile Datça'da plajlarda hareketlilik oluştu. Fethiye ilçesinde sahildeki yürüyüş ve bisiklet yollarında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Çalış Plajı ile Ölüdeniz'de vatandaşlar ile turistler güzel havanın keyfini yaşadı.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle, Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen vatandaşlar, denize girip güneşlendi. Bodrum'da da Kumbahçe, İçmeler, Gümbet, Bitez, Ortakent ve Göltürkbükü sahillerinde yoğunluk yaşandı.

İl genelinde kolluk kuvvetleri, denetimlerini sürdürdü.

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