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'da kademeli normalleşme ile sahiller hareketlendi

Tam kapanmanın sona ermesi ile birlikte turizm merkezlerinde de hareketlilik başladı. 'nın turistik ilçeleri , Marmaris, Fethiye ile Datça'da plajlarda yer yer yoğunluk yaşandı.

Muğla'da kademeli normalleşme ile sahiller hareketlendi
AA

17.05.2021, 14:17

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme dönemi ile Muğla'da sahillerde hareketlilik yaşandı.

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ile Datça'da plajlarda hareketlilik oluştu. Fethiye ilçesinde sahildeki yürüyüş ve bisiklet yollarında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Çalış Plajı ile Ölüdeniz'de vatandaşlar ile turistler güzel havanın keyfini yaşadı.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle, Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen vatandaşlar, denize girip güneşlendi. Bodrum'da da Kumbahçe, İçmeler, Gümbet, Bitez, Ortakent ve Göltürkbükü sahillerinde yoğunluk yaşandı.

İl genelinde kolluk kuvvetleri, denetimlerini sürdürdü.

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