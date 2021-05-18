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'da aç kalan domuz sürüsü Belediye Meydanına indi

'nın ilçesinde, aç kalan yaban domuzları yiyecek bulmak için 'na indi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

Bodrum'da aç kalan domuz sürüsü Belediye Meydanına indi
DHA

18.05.2021, 23:28

Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki hergün binlerce kişinin gelip, geçtiği Belediye Meydanı dün saat 02.30 sıralarında domuzların istilasına uğradı.

6'sı yetişkin diğerleri ise yavru 30 domuzdan oluşan sürü bir süre meydanda dolaşıp, yiyecek aradı. Meydandaki Bodrum yazısı önünde bir süre bekleyen domuz sürüsü daha sonra Belediye binasına doğru yönelip, ara sokaklara girip, yiyecek aramayı sürdürdü.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Yaban domuzları daha sonra tekrar ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

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