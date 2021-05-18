Ege saatler içerisinde normal hayata geçti

KORONA virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma dün sabah saat 05.00 itibarı ile sona erdi. Kısıtlamanın bitmesi ile birlikte sabah saatlerinden itibaren Ege Bölgesi illerinde cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması sona ererken, Bakanlık yeni kararları açıklamış ve aşılanan 65 yaş üstü vatandaşların da saat sınırlaması kaldırılmıştı. Kısıtlama süresince İzmir ve diğer Ege illerinde boş kalan cadde ve sokaklarda, kısıtlamanın bitmesinin ardından yoğunluk yaşandı.

BODRUM'DA 'TERSİNE GÖÇ' YOĞUNLUĞU YAŞANDI

17 günlük tam kapanmayı Bodrum'daki yazlık evlerinde geçirmek için ilçeye akın eden vatandaşlar, bu kez 'tersine göç' yoğunluğu oluşturdu. Sabah erken saatlerde vatandaşlar büyükşehirlerdeki evlerine geri dönmek için yola çıkınca yine yoğunluk oluştu. Yerleşik nüfusu 187 bin olan Bodrum'a pandemi başlangıcından itibaren 300 bin vatandaş yerleşti. Bir anda nüfusu 500 bini bulan ilçe kış ayını da bu nüfusla geçirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapama açıklamasının ardından ilçeye yeniden göç başladı. Bodrum'un nüfusu bir anda 3 katına çıkarak 700 bine ulaşmıştı.

■ TUBA AYHAN