‘Kral’ Geyik Böceği bu kez Bodrum’da görüntülendi

JAPONLARIN çizgi film kahramanı, koleksiyoncuların da gözdesi olan ve nesli tehlike altında bulunan geyik böceği, Bodrum'da görüldü. Evli ve 1 çocuk annesi Nilüfer Kaya (39), Konacık Mahallesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı mağazanın önünde bulduğu 6 santimetre boyundaki böceğin, yaptığı araştırmayla geyik böceği olduğunu öğrendi. Böceği görünce çok şaşırdığını söyleyen Kaya, "Böceğin geyik böceği olduğun öğrendim. Antenli 6 taraklı bir böcekti. Boyu 6 santimetreydi. Biraz inceledikten sonra doğaya saldım" dedi.

■ ADEM ÜLKER