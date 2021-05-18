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Haberler Muğla ‘Kral’ Geyik Böceği bu kez Bodrum’da görüntülendi

‘Kral’ bu kez ’da görüntülendi

‘Kral’ Geyik Böceği bu kez Bodrum’da görüntülendi

18.5.2021

JAPONLARIN çizgi film kahramanı, koleksiyoncuların da gözdesi olan ve nesli tehlike altında bulunan geyik böceği, Bodrum'da görüldü. Evli ve 1 çocuk annesi Nilüfer Kaya (39), Konacık Mahallesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı mağazanın önünde bulduğu 6 santimetre boyundaki böceğin, yaptığı araştırmayla geyik böceği olduğunu öğrendi. Böceği görünce çok şaşırdığını söyleyen Kaya, "Böceğin geyik böceği olduğun öğrendim. Antenli 6 taraklı bir böcekti. Boyu 6 santimetreydi. Biraz inceledikten sonra doğaya saldım" dedi.

■ ADEM ÜLKER

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