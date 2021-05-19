  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Kısıtlama bitti Muğla'da sahiller doldu

Kısıtlama bitti 'da sahiller doldu

Pandemi sürecinde 17 gün süren tam kapanmanın sona ermesinin ardından sahil yörelerinde hareketlilik başladı. sahilinde turizm sezonunun başlaması ile yoğunluk pandemi öncesi günleri aratmıyor.

Kısıtlama bitti Muğla'da sahiller doldu
İHA

19.05.2021, 14:15

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka sahili yerli turist akınına uğradı. Aydın, Denizli ve İzmir gibi illerin yanında Muğlalı vatandaşlar Akyaka sahilinde hem güneşin, hem de denizin keyfini çıkardı.



Hava sıcaklığının 29 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 16 derece olarak ölçüldüğü Akyaka sahilinde turizm sezonunun başlaması ile yoğunluk pandemi öncesi günleri aratmıyor.



Her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Gökova Körfezi'nin uç noktasındaki Akyaka Mahallesi Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmasının sona ermesi ile vatandaşların akınına uğradı.



17 gün tak kapanmanın ardından evlerde bunaldıklarını belirten vatandaşlar, "Bu süreçte evde sıkıldık ve çok bunaldık. Birazcık rahatlayabilmek için sürekli gün boyunca evde durduğumuz için rahatlamak için Akyaka'ya geldik. Deniz biraz soğuk o kadar" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kısıtlama bitti Muğla'da sahiller doldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.