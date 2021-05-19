Kısıtlama bitti Muğla'da sahiller doldu

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka sahili yerli turist akınına uğradı. Aydın, Denizli ve İzmir gibi illerin yanında Muğlalı vatandaşlar Akyaka sahilinde hem güneşin, hem de denizin keyfini çıkardı.





Hava sıcaklığının 29 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 16 derece olarak ölçüldüğü Akyaka sahilinde turizm sezonunun başlaması ile yoğunluk pandemi öncesi günleri aratmıyor.





Her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Gökova Körfezi'nin uç noktasındaki Akyaka Mahallesi Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmasının sona ermesi ile vatandaşların akınına uğradı.





17 gün tak kapanmanın ardından evlerde bunaldıklarını belirten vatandaşlar, "Bu süreçte evde sıkıldık ve çok bunaldık. Birazcık rahatlayabilmek için sürekli gün boyunca evde durduğumuz için rahatlamak için Akyaka'ya geldik. Deniz biraz soğuk o kadar" dedi.