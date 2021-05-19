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Haberler Muğla Marmaris’te zehirli yılan ve yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

’te zehirli yılan ve yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

’nın ilçesinde, 3 metre durinliğindeki su kuyusuna düşen yavru kedi ve bir evin balkonuna giren zehirli engerek yılanı itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kurtarıldı.

Marmaris’te zehirli yılan ve yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
DHA

20.05.2021, 01:18

Armutalan Mahallesi Tokatlılar Sitesi'nde bir evin balkonunda yılan görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 1 metre uzunluğundaki zehirli engerek yılanını özel aparatlar yardımıyla bulunduğu yerden alınarak bir torbaya konuldu.

Ekipler zehirli yılanı daha sonra Armutalan Sekine Evren Mevkii'nde ormanlık alana bıraktı. Öte yandan, saat 17.00 sıralarında Bozburun Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye ulaşan ekipler, 3 metrelik su kuyusunda mahsur kalan kediyi çıkardı. Durumu iyi olduğu görülen yavru kedi, Marmaris Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Vücudunda hasar bulunmayan bir haftalık erkek yavru kedi tedavi altına alındı. Yavru kedinin tedavisi ardından sahiplendirileceği öğrenildi.

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