Milyon dolarlık altın yat

Dünya'nın en pahalı 10 yatı arasında yer alan yatın dış görünümü ise uzay mekiği ve yarış otomobiline benzetildi.

YATTA kimin kaldığı sır gibi saklanırken, zaman zaman yattan botlarla denize açılanların olduğu dikkat çekti. Amerika'da üretilen ultra lüks yat, 2014'te denize indirildi.

Sarayı aratmayan yatın içinde spor salonu, spa, restoran, eğlence kulübü, jakuzi ve su sporları ekipmanlarının yer aldığı öğrenilirken, Ege sahillerindeki ikinci durağının Kuşadası olacağı öğrenildi.



TUBA AYHAN