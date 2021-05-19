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Haberler Muğla Milyon dolarlık altın yat

Milyon dolarlık altın yat

MİLYON dolarlık yatlar 'a demir atmaya başladı. 28 milyon 500 bin Euro değerindeki 'Khallılah' isimli mega yat görenleri hayran bıraktı. Yalıkavak açıklarında demirleyen Marshall Adaları bayraklı ve altın rengindeki yat 48 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde...

Milyon dolarlık altın yat

19.5.2021

Dünya'nın en pahalı 10 yatı arasında yer alan yatın dış görünümü ise uzay mekiği ve yarış otomobiline benzetildi.
YATTA kimin kaldığı sır gibi saklanırken, zaman zaman yattan botlarla denize açılanların olduğu dikkat çekti. Amerika'da üretilen ultra lüks yat, 2014'te denize indirildi.
Sarayı aratmayan yatın içinde spor salonu, spa, restoran, eğlence kulübü, jakuzi ve su sporları ekipmanlarının yer aldığı öğrenilirken, Ege sahillerindeki ikinci durağının Kuşadası olacağı öğrenildi.

TUBA AYHAN

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