Seydikemer’de tefeci operasyonu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Fethiye KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı ileri sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Fethiye KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmasında F.D. İsimli şahsın maddi olarak zor durumda bulunan vatandaşlara yüksek miktarda faizle para verdiği belirlendi.

Şüpheli F.D.'nin tefecilik yaptığı, ödenen borçların bitmeyerek sürekli faiz sayıldığı, borcun ödenmesine rağmen vatandaşların çok sayıda arsa ve mülküne icra yoluyla sahip olduğu yönünde alınan bilgiler sonrası 5 müşteki şahsa ulaşıldı.

Şüpheli F.D'nin ikametine yapılan operasyonda 24 adet çek, 61 adet senet, 10 adet borç karşılığı satış sözleşmesi ve 2 adet müştekilere ait rehin sözleşmesi ele geçirildi.

Şüpheli F.D. tefecilik suçundan gözaltına alınırken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.