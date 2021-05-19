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Haberler Muğla Suikast silahıyla yakalandılar

Suikast silahıyla yakalandılar

’nın Milas ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada suikast silahı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin ‘Şahinler’ suç örgütüyle bağlantıları olduğu ortaya çıktı.

Suikast silahıyla yakalandılar
İHA

19.05.2021, 19:29 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021, 19:30

Edinilen bilgiye göre, Milas ilçesinde 34 TC 3282 plakalı araçta silah bulunduğu bilgisine ulaşan Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, takibe alarak durdurdukları araçta arama yaptı.

Yapılan aramada 1 adet suikast silahı olarak bilinen kalem silah ve 26 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 30 adet fişek ele geçirildi. Araçta bulunan ve emekli polis olduğu öğrenilen M.K. ile arkadaşı M.T. gözaltına alındı.

Şüpheli araç ile birlikte hareket ettiği tespit edilen 34 TT 475 plakalı araçta yapılan aramada ise suç unsuruna rastlanılmazken, araç sürücüsü S. Y. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin tamamının kamuoyunda Sedat Şahin öncülüğündeki Şahinler suç örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edildi.

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