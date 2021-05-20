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Haberler Muğla Bodrum'da ele geçirildi! Tam 500 bin TL değerinde

'da ele geçirildi! Tam 500 bin TL değerinde

’nın ilçesinde ünlü giyim markalarının taklidi 2 bin 880 adet tişört, pantolon ve ayakkabı ele geçirdi. Olay ilgili olarak, adli işlemlere başlandığı açıklandı.

Bodrum'da ele geçirildi! Tam 500 bin TL değerinde
İHA

20.05.2021, 14:47

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Mumcular Jandarma Karakol ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Gölbaşı Mahallesinde 34 VS 1855 plakalı kamyonette yapılan aramada çeşitli markaların taklidi olan piyasa değeri 500 bin TL değerinde 2 bin 880 adet çeşitli markalarda tişört, 280 adet çeşitli markalarda pantolon, 280 çift markalarda ayakkabı ele geçirildi.

Olay ilgili olarak, adli işlemlere başlandığı açıklandı.

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