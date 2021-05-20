Bodrum'da ele geçirildi! Tam 500 bin TL değerinde

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Mumcular Jandarma Karakol ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Gölbaşı Mahallesinde 34 VS 1855 plakalı kamyonette yapılan aramada çeşitli markaların taklidi olan piyasa değeri 500 bin TL değerinde 2 bin 880 adet çeşitli markalarda tişört, 280 adet çeşitli markalarda pantolon, 280 çift markalarda ayakkabı ele geçirildi.

Olay ilgili olarak, adli işlemlere başlandığı açıklandı.

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