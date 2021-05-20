Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 06.22 sıralarında Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 25 kaçak göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Datça'da 25 kaçak göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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