İki TIR kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Milas istikametine seyir halindeki M.O. (52) idaresindeki 48 KC 738 plakalı TIR ile T.A (39) yönetimindeki 09 C 3767 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı. Ağır maddi hasarın meydana geldiği kazada her iki TIR'ın şoförü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücülere müdahalede bulunarak, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Jandarma ekipleri ise olay yerinde inceleme başlatarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.