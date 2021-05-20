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Haberler Muğla İki TIR kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İki kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında maden taşımacılığı yapan iki kafa kafaya çarpıştı. Ağır maddi hasarın meydana geldiği kazada sürücüler yaralı olarak kurtuldu.

İki TIR kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

20.05.2021, 18:46 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021, 18:47

Edinilen bilgiye göre, Milas istikametine seyir halindeki M.O. (52) idaresindeki 48 KC 738 plakalı TIR ile T.A (39) yönetimindeki 09 C 3767 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı. Ağır maddi hasarın meydana geldiği kazada her iki TIR'ın şoförü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücülere müdahalede bulunarak, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Jandarma ekipleri ise olay yerinde inceleme başlatarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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