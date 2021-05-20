Muğla'nın Datça ilçesine demirleyen "Dream" isimli motoryat ilgi gördü. Malta bayraklı motoryat, 106 metre uzunluğu ve 16 metre genişliğiyle dikkati çekiyor.
Türkiye tersanelerinde 1997'de üretilen ve yolcu gemisi olarak kullanılan motoryatın, modernize edildikten sonra yeniden denize indirildiği kaydedildi.
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Lüks yat "Dream" Datça'ya geldi! Görenleri hayran bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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