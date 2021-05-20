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Lüks yat "Dream" Datça'ya geldi! Görenleri hayran bıraktı

106 metre uzunluğu ve 16 metre genişliği ile görenleri kendine hayran bırakan lüks yat Dream, Datça'ya demirledi. Lüks yat görenleri kendine hayran bıraktı.