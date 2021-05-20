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Haberler Muğla Lüks yat "Dream" Datça'ya geldi! Görenleri hayran bıraktı

Lüks yat "Dream" 'ya geldi! Görenleri hayran bıraktı

106 metre uzunluğu ve 16 metre genişliği ile görenleri kendine hayran bırakan lüks yat Dream, 'ya demirledi. Lüks yat görenleri kendine hayran bıraktı.

Lüks yat Dream Datça'ya geldi! Görenleri hayran bıraktı
AA

20.05.2021, 14:00

Muğla'nın Datça ilçesine demirleyen "Dream" isimli motoryat ilgi gördü. Malta bayraklı motoryat, 106 metre uzunluğu ve 16 metre genişliğiyle dikkati çekiyor.

Türkiye tersanelerinde 1997'de üretilen ve yolcu gemisi olarak kullanılan motoryatın, modernize edildikten sonra yeniden denize indirildiği kaydedildi.

"Dream" adlı lüks yatın bir süre daha Muğla kıyılarında olacağı bildirildi.

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