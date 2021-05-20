Muhtardan yangınlara ilk müdahale bidonları

MUĞLA Ula'da, 'Elinle yaktığın ateşi gözyaşınla söndüremezsin' sloganıyla yola çıkan Karabörtlen Köyü Muhtarı Gürkan Bozoğlu, çam ormanlarıyla kaplı 3 kilometrelik karayolunun kenarına içi su dolu 176 bidon koydu, "İlk müdahale çok önemli" dedi. Ula'nın Karabörtlen köyü muhtarı Gürkan Bozoğlu, orman yangınlarında alevlere anında müdahalenin önemini göz önünde bulundurarak örnek bir çalışmaya imza attı.

Muhtar Bozoğlu, çevredeki işletmelerden 20'şer kiloluk boş temizlik maddesi bidonlarını toplayarak içlerini temizleyip, suyla doldurdu. 156 bidon, Ula'nın oksijen deposu bilinen ve sık çam ağaçları ile kaplı Çiçekli - Karabörtlen arasındaki 3 kilometrelik karayolu kenarına 50 metre aralıklarla bırakıldı. 'Elinle yaktığın ateşi gözyaşınla söndüremezsin' sloganıyla yola çıkan Bozoğlu, her gün güzergah üzerindeki bidonları tek tek kontrol edip, boşalanları yenileriyle değiştiriyor ya da su takviyesi yapıyor.

■ ADEM ÜLKER