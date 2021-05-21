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FETÖ şüphelileri yurt dışına kaçarken yakalandı

'da, polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışını çıkma hazırlığındaki 4'ü kadın 8 şüpheli ile 2 organizatör gözaltına alındı.

FETÖ şüphelileri yurt dışına kaçarken yakalandı
DHA

21.05.2021, 12:54

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin yurt dışına kaçak yollardan çıkışlarını engellemek amacıyla çalışma başlattı. Bir grubun yurt dışına kaçmaya çalıştığını tespit eden ekipler, bu sabah harekete geçti.

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 4'ü firari olarak aranan, aralarında kadınların da bulunduğu 8 şüpheli, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Operasyonda, 2 organizatör ile şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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