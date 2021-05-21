İndiği kamyonun altında can verdi

MUĞLA Seydikemer'de kamyonun çarptığı orman kesim işçisi hayatını kaybetti. Kaza Uğurlu köyü yakınlarında orman yolunda yaşandı. Gündelik işçi Arif Sağın (54), yolcu olarak bulunduğu İsa Milaslıoğlu'nun kullandığı 48 AEL 336 plakalı kamyondan inerek yürümeye başladı. Sağın'a birkaç dakika önce indiği kamyon çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri evli ve 4 çocuk babası adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Milaslıoğlu gözaltına alındı.

■ MURAT YALÇIN