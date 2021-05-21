Öldürmeye gitti, ağır yaralandı

Muğla Dalyan'da Bayram Akkuş, Yusuf Çaylı'nın Maraş mahallesinde yaşadığı eve gitti ve tüfekle ateş açtı. Ev sahibi Çaylı av tüfeğiyle evden çıktı ve Akkuş'a karşılık verdi. Bayram Akkuş (35) bilinmeyen bir nedenle Yusuf Çaylı'nın (30) evine gitti ve rastgele ateş etmeye başladı. Av tüfeğini alarak dışarı çıkan Yusuf Çaylı ise Akkuş'a kurşun yağdırdı. Saçmaların isabet ettiği Akkuş, ambulansla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatı tehlikeyi atlamadı.

■ ADEM ÜLKER