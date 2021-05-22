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Haberler Muğla Muğla'da 3'ü FETÖ/PDY şüphelisi 5 zanlı tutuklandı

'da 3'ü FETÖ/PDY şüphelisi 5 zanlı tutuklandı

'nın ilçesinde, 'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3'ü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi 5 zanlı tutuklandı.

Muğla'da 3'ü FETÖ/PDY şüphelisi 5 zanlı tutuklandı
AA

22.05.2021, 12:31

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2'si organizatör 10 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si organizatör 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de olduğu zanlıların, Denizli ve İzmir'de bir araya geldikleri belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik dün Göcek Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda, 2'si organizatör 10 kişi gözaltına alınmıştı.

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