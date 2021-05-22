İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2'si organizatör 10 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si organizatör 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de olduğu zanlıların, Denizli ve İzmir'de bir araya geldikleri belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik dün Göcek Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda, 2'si organizatör 10 kişi gözaltına alınmıştı.
Muğla'da 3'ü FETÖ/PDY şüphelisi 5 zanlı tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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