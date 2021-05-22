Otel görünümlü uyuşturucu fabrikası

MUĞLA Marmaris'te Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uzun zamandır takip altına aldıkları M.Y'nin üzerinden çıkan bilgiler ve telefon incelemesi sonucunda, Adaköy mevkiinde otel işleten T.T'nin uyuşturucu imal ettiği bilgilerine ulaştı. YAZ sezonunda gemilerde çalışan M.Y'nin sattığı maddeleri T.T'den aldığı ve beraber hareket ettiğini tespit eden ekipler, otelde de arama yaptı.

T.T' nin işlettiği otelde Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda uyuşturucu madde yapımında kullanılan düzenekler, farklı boylarda 91 kök Hint Keneviri, ayrı paketler halinde satışa hazırlanmış şekilde 130 gram esrar maddesi, paketlenmiş kenevir tohumu, 60 adet 600 miligramlık sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. ve T.T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

■ ADEM ÜLKER