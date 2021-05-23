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Haberler Muğla Arızalı teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Arızalı teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Arızalı teknedeki 4 kişi kurtarıldı

23.5.2021

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, motoru arızalanan bir teknenin Katrancı Koyu açıklarında sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarılan 6 metre boyundaki teknede bulunan 4 kişi, Fethiye Limanı'na getirildi.

■ MURAT YALÇIN

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