Arızalı teknedeki 4 kişi kurtarıldı

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, motoru arızalanan bir teknenin Katrancı Koyu açıklarında sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarılan 6 metre boyundaki teknede bulunan 4 kişi, Fethiye Limanı'na getirildi.
■ MURAT YALÇIN
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