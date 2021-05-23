Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'NIN Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün gece saat 01.23'te Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'nın 27,30 kilometre açığındaki depremin derinliği, 8,13 kilometre olarak belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

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