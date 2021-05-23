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Haberler Muğla Motosikletiyle kuru dere yatağına düşen sürücüyü AFAD ekibi kurtardı

Motosikletiyle kuru dere yatağına düşen sürücüyü ekibi kurtardı

'nın ilçesinde, arazi motosikletiyle gezerken kuru dere yatağına düşen sürücüyü, ekibi bulunduğu yerden çıkardı.

Motosikletiyle kuru dere yatağına düşen sürücüyü AFAD ekibi kurtardı
AA

23.05.2021, 18:05

Bahçecik Mahallesi'ndeki Çakallar Deresi civarında arazi motosikletiyle gezmeye çıkan Ozan Şentürk, kuru dere yatağına düştü.

Bulunduğu yerden çıkamayacağını anlayan Şentürk, 112 Acil Servisi'nden yardım istedi. Bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


AFAD ekipleri, yaptığı çalışmayla Şentürk'ü ve motosikletini, bulunduğu yerden çıkardı. Şentürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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