  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da kayalıklara çarpan araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

'da kayalıklara çarpan araçta çıkan ormanlık alana sıçradı

'nın ilçesinde, kaza yapan araçta çıkan ve ormana sıçrayan yangına müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.

Muğla'da kayalıklara çarpan araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
DHA

23.05.2021, 18:59

Ekincik Koyu mevkisinde, Nadir Şenol'un kullandığı 20 U 1979 plakalı araç, kayalıklara çarptı. Kazada yaralanan sürücü Şenol, tedavi altına alındı.

Öte yandan araçta çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, arazözler ve yangın söndürme işçileriyle müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.



İzmir'de korkutan yangın! Canını zor kurtardı Afyon'da biyokütle enerji santralinde çıkan yangın 3. gününde de sürüyor Afyonkarahisar'da biyokütle enerji santralindeki yangın kontrol altına alındı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da kayalıklara çarpan araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.