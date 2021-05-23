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Haberler Muğla Sedat Peker'in kardeşi Muğla'da gözaltına alındı

Sedat Peker'in kardeşi Muğla'da gözaltına alındı

Muğla'da polisin düzenlediği operasyonda suç örgütü lideri Sedat Peker’in kardeşi ve yanındaki , ilçesindeki villada gözaltına alındı.

Sedat Peker'in kardeşi Muğla'da gözaltına alındı
DHA

23.05.2021, 16:56

Kamuoyunda Sedat Peker organize suç örgütü olarak bilinen yapıya üye olmaktan hakkında önceki tarihlerde adli işlem gerçekleştirilen ve örgüt liderinin kardeşi olan Atilla Peker'in Muğla'nın Fethiye ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan adli arama izni talep edildi. Talep üzerine verilen karar doğrultusunda Atilla Peker'in otomobilinde, bugün öğle saatlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi. Bulunduğu villada gözaltına alınan Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay'ın, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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