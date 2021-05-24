Ayaz bebek için pedallara bastılar

TİRE Bisiklet Derneği (TİBİT) üyeleri bu kez bisikletlerini SMA'lı Ayaz bebek için sürdü. 19 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte zamana karşı yarışan SMA Tip 2 hastası Ayaz bebek için yardım çağrısında bulunuldu. Sındıraç ailesinin, evinin önünde toplanan TİBİT üyelerini, bayrak ve balonlarla süslenmiş bisikletinin üstünde Mehmet Ayaz bebek karşıladı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte bisikletçiler "SMA değil Ayaz bebek kazanacak" şeklinde slogan atarak aileyle birlikte fotoğraf çektirdi.

NADİR UYSAL