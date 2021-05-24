Kelebekler Vadisi’nde kurtarma operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde yürüyüşe çıkan Ataberk Akar ve Ayşe Aydın isimli tailciler, kayalıklarda mahsur kaldı. İkilinin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye JAK ekibi sevk edildi.

Halatlarla kayalıklara inen JAK timi, Akar ve Aydın'ı yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtardı.

Tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

MURAT YALÇIN