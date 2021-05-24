Otomobille çarpısan mınıbüste 7 yaralı

MUĞLA'DA otomobille minibüs çarpıştı. Minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza, Fethiye Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Elif H'nin (37) kullandığı 37 AS 918 plakalı otomobil, Selamet D. (50) yönetimindeki 48 BB 3134 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Selamet D. ile minibüste yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

MURAT YALÇIN