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Haberler Muğla Peker’in kardeşi Muğla’da yakalandı

Peker’in kardeşi Muğla’da yakalandı

Peker’in kardeşi Muğla’da yakalandı

24.5.2021

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve koruması Yunus Olcay, kaldıkları villada gözaltına alındı.
Kamuoyunda Sedat Peker organize suç örgütü olarak bilinen yapıya üye olmaktan hakkında önceki tarihlerde adli işlem gerçekleştirilen Atilla Peker'in Muğla'nın Fethiye ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Muğla İl Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü'nce Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan adli arama kararı talep edildi. Talep sonucu verilen adli kararı doğrultusunda Atilla Peker'in otomobilinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör dolusu mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Atilla Peker ve koruması Yunus Olcay, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADEM ÜLKER

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