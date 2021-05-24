Yunanlılar 10 mülteciyi can salına bindirip ölüme bıraktı!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından can salı içinde Türk karasularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can Salı içine bindirildikleri ve Türk karasularına itildikleri öğrenilen 10 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

23 SIĞINMACI DİKİLİ SAHİLİNDE

Öteyandan Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 23 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekibince kurtarılan 23 düzensiz göçmenin Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.