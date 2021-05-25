MUĞLA'NIN Yatağan ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki Gencer Güvenç, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, Yatağan'ın Cazgırlar köyünde meydana geldi. Gencer Güvenç'in kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ağır yaralanan Güvenç, kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Güvenç, 3 gündür yoğun bakımda olduğu hastanede hayatını kaybetti.
■ ADEM ÜLKER
Devrilen motosiklet Gencer’in sonu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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