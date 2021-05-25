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Haberler Muğla Devrilen motosiklet Gencer’in sonu oldu

Devrilen motosiklet Gencer’in sonu oldu

Devrilen motosiklet Gencer’in sonu oldu

25.5.2021

MUĞLA'NIN Yatağan ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki Gencer Güvenç, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, Yatağan'ın Cazgırlar köyünde meydana geldi. Gencer Güvenç'in kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ağır yaralanan Güvenç, kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Güvenç, 3 gündür yoğun bakımda olduğu hastanede hayatını kaybetti.

■ ADEM ÜLKER

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