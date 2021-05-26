Hürriyet Caddesi Askerlik Şubesi yakınlarındaki bir inşaatta kalıpçı olarak çalışan Güngör Özmen, bugün saat 16.00 sıralarında 3'üncü kattan düştü.
Mesai arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Güngör Özmen'in öldüğü belirlendi.
Aydın Nazilli'de inşattan düşen işçi öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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