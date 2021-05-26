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Aydın 'de inşattan düşen işçi öldü

Aydın'ın ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybedip 3'üncü kattan düşen Güngör Özmen, yaşamını yitirdi.

Aydın Nazilli'de inşattan düşen işçi öldü

26.05.2021, 18:15 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021, 18:15

Hürriyet Caddesi Askerlik Şubesi yakınlarındaki bir inşaatta kalıpçı olarak çalışan Güngör Özmen, bugün saat 16.00 sıralarında 3'üncü kattan düştü.

Mesai arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Güngör Özmen'in öldüğü belirlendi.

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