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Haberler Muğla Fethiye'de yol kenarına çöp atıldığını gören muhtar çılgına döndü

'de yol kenarına çöp atıldığını gören muhtar çılgına döndü

'nın ilçesinde mahalle sınırları içerisine bir işletme tarafından dökülen çöpleri gören muhtar çılgına döndü. İşletme tarafından da tehdit edildiğini iddia eden muhtar o anları sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı.

Fethiye'de yol kenarına çöp atıldığını gören muhtar çılgına döndü
İHA

26.05.2021, 15:45

Karaçulha Mahalle Muhtarı Mustafa Gizli, bir işletmenin yol kenarına çöp attığı bilgisi üzerine olay yerine gitti. Çöpleri görmesiyle çılgına dönen muhtar, iddiaya göre işletme sahipleri tarafından da tehdit edilince o anları sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınladı.

Muhtarın canlı yayınını binlerce kişi izlerken, ilçede adeta fenomen oldu.

Karaçulha Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Gizli, yaptığı canlı yayınla yine isminden söz ettirmeyi başardı. Mahalle sınırları içerisinde yer alan Fethiye – Antalya Karayolu kenarında bulunan bir işletmenin, çöplerini yol kenarına attığını öğrenen muhtar, işletmeye giderek atılan çöpleri görünce adeta çılgına döndü.

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