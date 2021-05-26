Fethiye'de yol kenarına çöp atıldığını gören muhtar çılgına döndü

Karaçulha Mahalle Muhtarı Mustafa Gizli, bir işletmenin yol kenarına çöp attığı bilgisi üzerine olay yerine gitti. Çöpleri görmesiyle çılgına dönen muhtar, iddiaya göre işletme sahipleri tarafından da tehdit edilince o anları sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınladı.

Muhtarın canlı yayınını binlerce kişi izlerken, ilçede adeta fenomen oldu.

Karaçulha Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Gizli, yaptığı canlı yayınla yine isminden söz ettirmeyi başardı. Mahalle sınırları içerisinde yer alan Fethiye – Antalya Karayolu kenarında bulunan bir işletmenin, çöplerini yol kenarına attığını öğrenen muhtar, işletmeye giderek atılan çöpleri görünce adeta çılgına döndü.

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