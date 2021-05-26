İki kişiyi öldürdü tahliyesini istedi!

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, geçen yıl aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26) öldüren ve 3 gün sonra yakalanıp, tutuklanan Mehmet Veysi Alp'in (31), 'kasten öldürme suçundan' iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, savcılıktaki ifadesini kabul edip, 2 kişiyi kendisine küfür ettikleri için plan yapıp, öldürdüğünü belirterek, tahliyesini isteyen Alp'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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