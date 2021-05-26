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Haberler Muğla İki kişiyi öldürdü tahliyesini istedi!

İki kişiyi öldürdü tahliyesini istedi!

İki kişiyi öldürdü tahliyesini istedi!

26.5.2021

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, geçen yıl aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26) öldüren ve 3 gün sonra yakalanıp, tutuklanan Mehmet Veysi Alp'in (31), 'kasten öldürme suçundan' iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, savcılıktaki ifadesini kabul edip, 2 kişiyi kendisine küfür ettikleri için plan yapıp, öldürdüğünü belirterek, tahliyesini isteyen Alp'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.
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