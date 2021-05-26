Yeşilyurt Mahallesi Aldıran mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Muğla'da orman yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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