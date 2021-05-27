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Haberler Muğla AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "27 Mayıs" mesajı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "" mesajı

K Parti Sözcüsü , "Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir. Bu ihanet sürecinin başı darbesidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 27 Mayıs mesajı

27.05.2021, 11:16

Çelik, Twitter hesabından, 27 Mayıs askeri darbesinin 61'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir. Bu ihanet sürecinin başı 27 Mayıs darbesidir. Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmedi. Şehit Başbakanımız Menderes'i ve şehit bakanlarımızı rahmetle anıyoruz."

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