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Haberler Muğla Dalaman’da su sporları turizmi Kocagöl’de basladı

’da su sporları turizmi Kocagöl’de basladı

Dalaman’da su sporları turizmi Kocagöl’de basladı

27.5.2021

MUĞLA'DA, Dalaman Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla 'Sporla Hayat Değişiyor' projesi kapsamında Kocagöl'de rafting, yelken ve kano etkinlikleri düzenlendi. DALAMAN Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman'ın muhteşem doğasıyla spor imkanlarının fazlasıyla yaşanabileceği birçok imkana sahip olduğunu söyledi. Dalaman çayında geçtiğimiz yıllarda ulusal ve uluslararası rafting organizasyonları gerçekleştirdiklerini belirten Güldoğan, "Kocagöl, yakın gelecekte Türk sporu ve spor turizmi açısından çok önemli gelişmelere sahne olacak bir bölge olacak" dedi.

ÖMER KUNDAKÇI

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