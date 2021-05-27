Denizciler, Mavi Yolculuk’tan umutlu

DENİZ Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrum'da deniz sektörünün sezona titiz bir şekilde hazırlandığını söyledi, "Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Güvenli Turizm Sertifikası ve öncelikli aşı programına deniz turizmi araç ve personellerinin de dahil edilmesiyle bir çok personelin aşısı yapıldı" dedi.

TEKNELERDE salgın süresince vaka görülmediğini kaydeden Dinç, sektör olarak bu yıl, yurt içi ve yurt dışından misafirleri aşılanmış olarak beklediklerini vurguladı. Dinç, "Sektörümüz iyi bir sezon geçirecek, diye düşünüyorum. Geçen hafta Bodrum'da yabancı misafirlerimiz sezonun ilk mavi yolculuğuna çıktı.

Misafirlerimiz daha çok boyları daha büyük olduğu için 20 metre ve üzerindeki tekneleri tercih ediyorlar.

'Güvenli Turizm Sertifikası' ve 'Turizm Personeli Öncelikli Aşılama Programına' deniz turizmi araç ve personelleri de dahil edildi. Yat işletmelerimiz ve kıyı tesislerimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yetki verdiği uluslararası akreditasyon kuruluşlarına başvurarak sertifikasyon programına dahil olabilmişlerdir" dedi.

BODRUM Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan da, 1 Haziran'da sezon açılmasını istedi ve "İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz.

Turlar genelde haziran sonu gibi başlayacak.

Avrupa'dan gelecek uçaklardaki sıkıntı da çözülürse çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

ADEM ÜLKER