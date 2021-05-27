MUĞLA Bodrum'da bir inşaatta göçük meydana gelmesi sonucunda 1 kişi toprak altında kaldı. Olay, Konacık mahallesinde bulunan Gazderesi mevkisinde meydana geldi. Bir inşaatın yol kazı çalışmasında toprağın kayması nedeniyle bir işçi göçük altında kaldı. Elektrik tesisatı çektiği sırada göçük altında kalan Sefa Kaya'nın yardımına iş arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma sonrasında talihsiz adamı kurtardı.
TUBA AYHAN
Göçük altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.