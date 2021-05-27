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Haberler Muğla Mugla’da enerji içecegi operasyonu

Mugla’da enerji içecegi operasyonu

Mugla’da enerji içecegi operasyonu

27.5.2021

MUĞLA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi kontrol görevlileri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin beraber yürüttüğü baskında şüpheli olduğu düşünülen enerji içeceklerine el konuldu.

MENTEŞE ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda enerji içeceği ele geçirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle birlikte yürütülen baskında sağlığa zararlı olabileceği düşünülen enerji içeceklerinin olduğu bir depoya baskın yapılarak içecekler ele geçirildi.
Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Vatandaşların Alo Gıda 174 ile 501 174 01 74 numaralı Whatsapp ihbar hattına ihbarları bizim için çok önemlidir" dedi.

FERDİ YAVUZ

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