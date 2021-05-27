Muhtar, canlı yayınla tüm çöpleri temizletti

MUĞLA'NIN Fethiye İlçesi Karaçulha Mahallesi'nin sempatik muhtarı Mustafa Gizli, yaptığı canlı yayınla yine isminden söz ettirmeyi başardı. Mahalle sınırları içerisinde yer alan Fethiye - Antalya Karayolu kenarında bulunan bir işletmenin, çöplerini yol kenarına attığını öğrenen muhtar, işletmeye giderek atılan çöpleri görünce adeta çılgına döndü. İşletme sahiplerini uyaran muhtar Mustafa Gizli, işletme sahipleri tarafından tehdit edildiğini öne sürerek, facebook üzerinden canlı yayına başladı. Canlı yayının birçok kişi tarafından izlenmesiyle Fethiye Belediyesi temizlik işleri birimi, yol kenarındaki çöpleri temizledi.

MURAT YALÇIN