Haberler Muğla Datça’da 19 dönüm ekili alan kül oldu

Datça’da 19 dönüm ekili alan kül oldu

Muğla’nın Datça ilçesinde meydana gelen yangında 19 dönüm ekili arazi kül oldu. Rüzgarın da etkisi ile yayılan yangına İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 15 kişinin müdahale ettiği yangından geriye sadece fotoğraflar kaldı.

28.05.2021, 20:45