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Haberler Muğla Kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti

’nın ilçesinde yağmur suyu oluğunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Yağmur suyu oluğunda mahsur kalan yavru kedi, ekipler tarafından kurtarılarak ’na teslim edildi.

Kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti
İHA

28.05.2021, 17:56

Cumhuriyet Mahallesi Hükümet caddesi 97 sokaktaki bir iş yerinin yağmur suyu oluğundan kedi sesi, geldiğini duyan işletme sahibin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yağmur suyu oluğunda mahsur kalan yavru kedi, ekipler tarafından kurtarılarak Fethiye Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

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